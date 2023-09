Sophia Loren cade nella sua casa a Ginevra, annullati impegni

Sophia Loren stamattina è caduta accidentalmente nella sua casa di Ginevra. Trasportata in ospedale per accertamenti, all'attrice sono state diagnosticate delle fratture a livello dell'anca. Nel pomeriggio Sophia è stata operata con esito positivo e dovrà ora osservare un breve periodo di convalescenza cui seguirà un percorso per la completa riabilitazione. Lo rende noto l'ufficio stampa del ristorante che porta il suo nome e che l'attrice avrebbe dovuto inaugurare martedì prossimo a Bari, il quarto in Italia dopo Milano, Firenze e Fiumicino.

Con Sophia Loren ci sono i due figli Edoardo e Carlo", riferisce ancora la nota. Nell'appuntamento di Bari l'attrice avrebbe anche dovuto ricevere la cittadina onoraria.



