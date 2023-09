Perde controllo dell'auto e si ribalta, muore 49enne a Brindisi

Un uomo di 49 anni, Ivan Lenzoni, è morto ieri sera nell'ospedale Perrino di Brindisi in seguito ai gravi traumi riportati in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la provinciale Brindisi- San Vito dei Normanni.

Sul posto per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto i carabinieri. A quanto si apprende il 49enne avrebbe perso il controllo dell'auto, una Dacia Duster, che si sarebbe ribaltata più volte.

Lenzoni era molto conosciuto in città, in quanto è stato arbitro e dirigente di alcune società locali di basket.



