Cade dal tetto di una casa durante dei lavori, morto un 43enne

Un 43enne è morto ieri sera a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dopo essere caduto accidentalmente dal tetto di un'abitazione mentre stava effettuando alcuni lavori a casa di conoscenti. Accanto al corpo del 43enne, che indossava dei guanti da lavoro ed una maschera protettiva, è stata ritrovata una smerigliatrice.

Sarebbe caduto da un'altezza di circa sei metri.

Sono stati i parenti del 43enne ieri sera a lanciare l'allarme perchè da ore non avevano notizie dell'uomo. Sul posto per gli accertamenti carabinieri e tecnici dello Spesal.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA