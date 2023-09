'Bilancio positivo' per Lector in fabula, 150 eventi in 7 giorni

La conclusione delle celebrazioni del centenario per la morte di Giuseppe Di Vagno, la presentazione della scuola di reportage narrativo intitolata ad Alessandro Leogrande e la presentazione del libro di Marco Bechis e Alfredo Chiappori (alla presenza della figlia Sara) sul colpo di Stato in Cile del 1973, golpe che ha rovesciato il Governo di Allende: sono gli eventi che hanno chiuso oggi la XIX edizione di Lectorinfabula con un "bilancio positivo", sottolineano gli organizzatori. Il festival è organizzato dalla Fondazione Di Vagno a Conversano, in provincia di Bari, e ha ospitato circa 150 eventi in sette giorni che hanno attratto nel centro storico di Conversano 10mila persone che hanno ascoltato i 252 relatori invitati a conversare sul tema 'La misura del mondo'. Tanti gli argomenti approfonditi, dalla politica alla filosofia, dall'economia alla letteratura e ai diritti civili.

Un'edizione ricca di anteprime: quella della scrittrice inglese Francis Hardinge ad esempio, che ha raggiunto il Festival per l'unica tappa italiana; quella di Maria Grazia Calandrone che ha presentato il libro finalista del Premio Strega 2023, a Conversano, per la prima volta in Puglia senza gli altri finalisti; la prima presentazione del nuovo libro di Paolo Di Paolo 'Romanzo senza umani', e l'anteprima nazionale del libro di Vito Alfieri Fontana 'Ero l'uomo della guerra'.

Gli organizzatori sottolineano anche "la grande attenzione alle donne data nella scelta degli incontri", l'annuncio della seconda edizione del Premio Rossella Panarese, gli appuntamenti realizzati in collaborazione con il centro Librexpression della Fondazione Di Vagno, con l'osservatorio Il piacere di lavorare e la rivista culturale della Fondazione Pagina'21, con la Rete degli alberghieri di Puglia, con il Consiglio d'Europa, la Friedrich Ebert Stiftung, Cepell e Rai Radio3. "Un'edizione straordinaria - concludono - che ha preparato il terreno alla prossima, la ventesima".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA