Auto in fiamme in concessionaria nel Brindisino, rogo è doloso

Un incendio è stato appiccato nella notte all'interno di una concessionaria di auto a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. A quanto si apprende sono state ritrovate tre bottiglie di molotov che confermerebbero la matrice dolosa del rogo che ha distrutto almeno 10 auto parcheggiate nel piazzale esterno. Sul posto per tutta la notte hanno lavorato i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri dopo l'atto intimidatorio ai danni del proprietario dell'autosalone.



