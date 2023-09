Punto dalle api, 68enne muore per shock anafilattico

Un uomo di 68 anni, Francesco D'Amone, è morto questa mattina in seguito ad uno shock anafilattico provocato dalle punture di ape nelle campagne tra Francavilla Fontana e Oria, in provincia di Brindisi. Dopo aver chiesto l'aiuto ad un vicino l'uomo è stato soccorso dai sanitari della postazione 118 medicalizzata di Francavilla Fontana.

Il 68enne, comunica l'Asl di Brindisi, è morto "per arresto cardiaco da verosimile shock anafilattico". Sono state praticate tutte le manovre terapeutiche previste dal protocollo, evidenzia l'Asl, ma ogni tentativo è stato vano. Sono intervenuti anche i carabinieri di Francavilla Fontana. La salma è stata riconsegnata alla famiglia.



