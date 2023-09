Grandinata nel Barese e nel Foggiano, danni a coltivazioni

"Una violenta grandinata si è abbattuta oggi, nel Barese e nel Foggiano". In una nota Confagricoltura Puglia evidenzia che sono state "duramente colpite le zone di Ruvo, Terlizzi, Lucera, San Severo e Torre Maggiore: al momento si registrano gravi danni alle serre. E, per ciò che concerne le produzioni, in particolare ai vigneti, agli oliveti e nel Foggiano ai pomodori".

Per Luca Lazzàro, presidente di Confagricoltura Puglia, "siamo in una fase molto delicata, in alcune zone la vendemmia è ancora in corso e anche le olive sono esposte".

"Un evento come la grandinata di oggi pomeriggio, se non compensato, potrebbe causare gravi danni o addirittura mettere a rischio un intero anno di duro lavoro e investimenti.

Sfortunatamente - afferma Lazzàro - a causa della mancanza di guadagni adeguati dalla vendita dei prodotti, gli imprenditori agricoli non sono in grado di sottoscrivere polizze assicurative per coprire eventuali danni economici".



