Serie C: Brindisi-Benevento il 25/9 a Picerno a porte chiuse

La partita di calcio Brindisi-Benevento, valida per la quinta giornata del girone C della serie C, si giocherà a Picerno (Potenza), lunedì 25 settembre, alle ore 20.45, a porte chiuse. Lo ha deciso stamani il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, al termine della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia, alla presenza del questore, dei comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, del vicesindaco di Picerno e del direttore esecutivo del Brindisi.

Campanaro ha preso atto della richiesta della società pugliese - per l'indisponibilità dello stadio "Iacovone" di Taranto, sede designata per le gare casalinghe - e delle considerazioni del questore e ha disposto le porte chiuse.





