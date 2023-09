Morì in culla a 14 mesi, chiesta l'archiviazione per i genitori

La Procura di Foggia ha chiesto l'archiviazione del fascicolo di inchiesta per omicidio colposo nei confronti dei genitori della piccola Annalucia, la piccola di 14 mesi di Mattinata, nel Foggiano, trovata senza vita dai genitori, nella culla di casa, il 15 gennaio del 2022. La Procura aprì un fascicolo per comprendere le cause del decesso disponendo tutti gli accertamenti del caso. "Deve escludersi che sia possibile muovere alcun rimprovero di negligenza ai genitori della minore, odierni indagati, in ragione di quanto evidenziato - scrive il pubblico ministero nella richiesta di archiviazione - circa la probabile non rilevabilità dei sintomi dell'infezione polmonare che ha condotto al decesso" .

"La morte di Annalucia è avvenuta per arresto cardiocircolatorio irreversibile causato da polmonite di probabile natura virale. Sulla piccolina - riferisce il legale dei genitori, Pierpaolo Fischetti, - nessun elemento e segno da far ipotizzare una morte violenta è stata riscontrato né - come la voce ricorrente paventava - una asfissia meccanica da cause esterne o da corpo estraneo nelle vie respiratorie" .



