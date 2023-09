Decaro, 'meglio trovare candidato sindaco Bari unitario'

"La scelta del candidato sindaco del centrosinistra a Bari la farà la comunità del centrosinistra, come sempre successo. Se si riesce a trovare una candidatura unitaria tanto meglio, ci evitiamo le primarie e vuol dire che convergiamo tutti sulla stessa personalità. Ce ne sono tante di personalità nell'area del centrosinistra che possono fare il sindaco della città di Bari, se non si riuscirà a fare sintesi ci saranno le primarie come sempre accaduto". Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, a margine dell'evento di lancio dell'associazione Officine Progressiste.

"Il M5S contrario alle primarie? E' uno dei motivi per il quale è meglio avere una coalizione ampia con una scelta unitaria di un candidato che vada bene a tutti, senza ricorrere le primarie".



