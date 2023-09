Basket: Ondatel Virtus Matera, obiettivo promozione in serie B

Un campionato di vertice per raggiungere la promozione in serie B. Con questo obiettivo, e con un organico rafforzato dall'arrivo di nuovi atleti, la Ondatel Virtus Matera si appresta a esordire il 15 ottobre, in casa contro il Monteroni nel campionato di serie C maschile di basket. A confermarlo il presidente del sodalizio, Eustachio Papapietro e l'allenatore Antonio Conterosito, nel corso di una conferenza stampa di presentazione di squadra e programmi, a cui ha partecipato anche il team manager Cristiano Grappasonni.

"Siamo nati per un obiettivo preciso - ha detto Papapietro - e intendiamo raggiungerlo, con impegno, concentrazione e il sostegno dei tifosi''. La squadra effettuerà un importante rodaggio pre-campionato nel secondo Memorial ''Biagio Lapolla'', in programma al Palasassi domani, sabato 23 e domenica 24 settembre, con Virtus Molfetta, Action Now Monopoli e New Basket Mola.



