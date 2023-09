Auto contro tir su statale, un morto nel Foggiano

Un uomo è morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina lungo la statale 16 in corrispondenza di San Severo nel Foggiano. Coinvolti nell'incidente un mezzo pesante ed un'autovettura, un'Alfa Romeo Stelvio che viaggiavano, a quanto si è appreso, nella stessa direzione di marcia. La vittima era da sola a bordo dell'auto.

Sul posto le forze dell'ordine per l'acquisizione dei rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. Per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi danneggiati, informa l' Anas, il transito è deviato "lungo la viabilità adiacente".



