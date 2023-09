Arrestato in Germania il 49enne Cantanna, era ricercato da mesi

Il 49enne Rosario Cantanna, accusato di associazione mafiosa, narcotraffico, detenzione e porto di armi clandestine, era sfuggito all'arresto il 18 luglio in Italia ed è stato individuato e arrestato ieri sera in Germania.

La polizia tedesca ha rintracciato il 49enne nei pressi di una pizzeria nel piccolo comune di Schwulper, sulla base degli elementi investigativi forniti dal nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Vito dei Normanni che ha condotto le indagini sul clan Lamendola-Cantanna. Il 49enne avrebbe tentato la fuga ma è stato bloccato dalla polizia.

Cantanna era sfuggito due mesi fa all'esecuzione di un' ordinanza di custodia cautelare emesse dal gip Francesca Mariano su richiesta del pubblico ministero della Dda di Lecce, nell'ambito dell'operazione denominata 'Wolf'. Al momento risultano irreperibili e latitanti per la stessa inchiesta Cosimo e Gianluca Lamendola, padre e figlio di 51 e 34 anni.

Nelle prossime ore sarà avviato il procedimento di estradizione per trasferire il 49enne in Italia.



