Musiche di Gardella e Cattaneo per Aus Italien del Petruzzelli

Sarà disponibile da sabato 23 settembre alle 20.30, sulle piattaforme digitali della Fondazione Teatro Petruzzelli, un nuovo appuntamento in streaming con la seconda edizione della rassegna 'Aus Italien'.

Protagonisti saranno i compositori di fama mondiale Federico Gardella e Aureliano Cattaneo, con una prima esecuzione assoluta ed una prima esecuzione italiana. Il concerto propone: 'Borealis', per orchestra (2022), prima esecuzione assoluta commissionata dalla Fondazione Teatro Petruzzelli a Federico Gardella e la prima esecuzione italiana di 'Violinkonzert', per violino e orchestra (2016) di Aureliano Cattaneo.

Condurrà l'Orchestra del Teatro Petruzzelli il maestro Marco Angius, solista Francesco D'Orazio (violino).

"Lo streaming - si legge in una nota della Fondazione Petruzzelli - offrirà al pubblico anche un interessante contenuto speciale: una conversazione di approfondimento con video intervista ai compositori Federico Gardella e Aureliano Cattaneo, a cura del critico musicale Angelo Foletto".

'Aus Italien' propone concerti dedicati alle musiche di 10 compositori italiani di fama mondiale: Azio Corghi, Alessandro Solbiati, Matteo D'Amico, Fabio Vacchi, Marcello Panni, Simone Cardini e Andrea Portera, Federico Gardella e Aureliano Cattaneo, Claudio Ambrosini. "La nuova edizione della rassegna - viene evidenziato nella nota - propone ben cinque prime esecuzioni assolute ed una prima esecuzione italiana".

Tutti i concerti, registrati nell'Auditorium Nino Rota del Conservatorio Niccolò Piccinni, saranno fruibili sul canale Youtube Fondazione Petruzzelli, sulla pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e sul sito www.fondazionepetruzzelli.it



