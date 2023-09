Season, nasce nuovo festival sulla serialità televisiva

Season-International Series Festival è un nuovo appuntamento dedicato alla serialità televisiva.

Diretto da Simona Gobbi, si terrà in Puglia dal 5 all'8 ottobre al Borgo Terra Rossa tra i comuni di Alezio e Gallipoli in Salento e ha come obiettivo principale quello di far emergere l'arte dietro la creazione di una serie TV, dalla sua concezione fino alla sua rappresentazione sullo schermo. Season vuole essere una celebrazione dell'ingegno creativo, della narrazione e della capacità di trasportare il pubblico in mondi immaginari attraverso lo schermo. Durante il festival, gli appassionati di serie TV avranno l'opportunità di incontrare i protagonisti più amati del mondo delle serie TV, ascoltare le loro storie e condividere le esperienze che hanno reso indimenticabili le loro interpretazioni. Al centro di Season i protagonisti delle serie italiane di successo con gli interpreti di ieri, oggi e domani e un focus sulla serialità spagnola, sempre più influente all'interno del panorama televisivo internazionale. Saranno presenti alcuni dei volti più amati delle serie tv spagnole di grande successo. Grande attenzione sarà data anche a personalità che si dedicano a migliorare la vita delle persone e a costruire comunità più forti e solidali con la consegna del "Premio Marlù per il Sociale".



