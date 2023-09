Scoperti 22 lavoratori irregolari a Taranto, 13 sanzioni

I finanzieri del comando provinciale di Taranto, nell'ambito dell'attività di controllo economico del territorio, hanno individuato in vari esercizi commerciali 22 lavoratori "in nero" e 3 irregolari e stanno svolgendo specifici approfondimenti finalizzati a verificare la regolarità dell'assunzione di ulteriori 19 lavoratori.

Le attività ispettive hanno interessato i comuni di Taranto, Manduria, Lizzano, Avetrana, San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Campomarino di Maruggio, Martina Franca, Laterza e Grottaglie. In tale contesto sono stati inoltre verbalizzati 13 datori di lavoro per l'utilizzo di manodopera in nero e irregolare.



