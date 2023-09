Incendiata auto ispettore della Polizia locale nel Foggiano

L'auto di proprietà di un ispettore della polizia locale di Stornara, nel Foggiano, è stata incendiata la scorsa notte. Si tratta di una Peugeot 207 che era parcheggiata davanti all'abitazione dell'ispettore la cui facciata è stata lambita dalle fiamme. Il veicolo è andato distrutto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato indagini servendosi anche delle telecamere di videosorveglianza della zona. "Mio figlio è rientrato alle 23 ieri sera e ha parcheggiato l'auto davanti all'abitazione - ha detto all'ANSA l'ispettore Giuseppe Grippo - intorno all'una di notte stavo per recarmi a parcheggiare l'auto nel box quando abbiamo avvertito un odore acre di fumo. Affacciati alla finestra ci siamo resi conto che stava andando in fiamme il pneumatico destro dell'auto. Siamo scesi in strada anche con l'ausilio dei vicini nel tentativo di spegnere l'incendio, anche perché l'auto ha l'impianto a gas, chiedendo l'intervento immediato dei vigili del fuoco". "Siamo rimasti in due in servizio presso la Polizia locale di Stornara - ha aggiunto l'ispettore - e abbiamo diverse situazioni da gestire sul fronte della legalità. Impegnarsi troppo costa qualche pericolo e tanti sacrifici. I carabinieri accerteranno il movente di quanto accaduto".

Il primo cittadino di Stornara, Roberto Nigro, esprime "piena solidarietà all'ispettore e alla sua famiglia". "Da tempo, ormai - afferma - proprio con la polizia locale e con le altre forze dell'ordine siamo in prima linea per ristabilire la legalità su ogni fronte nel comune. Nell'ultimo anno ci siamo occupati di diverse questioni, tra cui lo sgombero del campo rom. Siamo quotidianamente impegnato su ogni fronte e non arretreremo".





