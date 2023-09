Donna carbonizzata, figlio indagato per omicidio

Il 47enne figlio della donna di 71 anni il cui corpo è stato trovato carbonizzato a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, è indagato per omicidio volontario. L'uomo è stato interrogato dal pm della Procura di Brindisi Alfredo Manca ma non ha risposto alle domande del magistrato. Ora è stato portato in ospedale.

Il corpo della donna è stato trovato in casa del figlio. È qui che si è verificato l'incendio nella notte. Nei confronti del 47enne era stato emesso un divieto di avvicinamento alla madre. Ieri sera, però, era stata la donna ad andare a trovarlo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA