A Bari un forum per superare le emergenze in sanità

Raccogliere idee e proposte da parte degli addetti al settore per trovare soluzioni alle emergenze e consegnarle alle istituzioni. E' l'obiettivo principale del settimo Furum Mediterraneo 2023 in sanità. L'evento è arrivato a Bari dopo aver toccato Lombardia e Campania, con incontri e dibattiti fino al prossimo 22 settembre.

I lavori, intitolati 'La sfida della sanità pubblica contributi da Sud', si sono aperti questa mattina alla presenza, fra gli altri, di Vasco Giannotti, presidente del Forum risk management in sanità, dell'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese, del commissario Aress Puglia, Giovanni Gorgoni, e del direttore del dipartimento regionale della Salute, Vito Montanaro.

"Il Forum - ha detto Giannotti - è arrivato in Puglia per ascoltare, per raccogliere idee e proposte e per trovare soluzioni da consegnare poi al Parlamento, alla Conferenza delle Regioni e al ministero della Salute". "La sanità pubblica - ha aggiunto - versa in una situazione critica a causa dei troppi anni di definanziamento, soprattutto al Sud. Nel Mezzogiorno c'è più bisogno di sanità pubblica, il governo e il Parlamento devono dare risposte concrete".

Giannotti ha poi evidenziato che "occorre avvicinare le risorse della sanità italiana almeno alla media europea. Abbiamo bisogno di una grande stagione di cambiamento. Vogliamo far emergere da qui la potenzialità del sistema sanitario delle Regioni del Sud".



