Spaccio di droga scoperto con drone, tre arresti a Cerignola

Con le accuse di detenzione di droga ai fini di spaccio tre persone sono state arrestate dai carabinieri a Cerignola, sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Foggia. Nell'ambito della stessa inchiesta, coordinata dalla Procura di Foggia, è stato emesso nei confronti di un quarto uomo il divieto di dimora nel comune di Cerignola. Per i tre arrestati, di età compresa dai 30 ai 56 anni, invece, è stato disposto il carcere .

A supporto dell'attività investigativa per documentare i diversi episodi di spaccio i carabinieri hanno utilizzato anche un drone: da qui anche il nome dell'operazione antidroga dei carabinieri denominata 'il Volo'. Dalle immagini video gli inquirenti avrebbero individuato i presunti responsabili delle cessioni di diverse dosi di droga, tra cocaina, hashish e marjuana, che sarebbero avvenuto in una delle piazze principali del comune in provincia di Foggia.



