Sorgenia usa nel Barese una tecnologia per la transizione green

Un nuovissimo sistema digitale in grado di monitorare le prestazioni in maniera ancora più puntuale e fare manutenzione predittiva ad alto contenuto tecnologico. Il software Apm di Ge Digital è stato installato da Sorgenia nel suo impianto a ciclo combinato a gas naturale a Modugno, in provincia di Bari. La novità è stata presentata questa mattina dal direttore Generazione ed energy management di Sorgenia, Claudio Moscardini, dal capo della centrale di Modugno, Fabio Forghieri, e dal regional sales leader di Ge, Antonio Testoni. Con questo software Sorgenia riesce a confrontare il funzionamento dell'impianto con una serie puntuale di dati storici, individuando eventuali scostamenti, che sono indice di rischi o potenziali malfunzionamenti, e di intervenire prima che si raggiunga la soglia di allarme. In tal modo la centrale funziona sempre al massimo delle proprie potenzialità e i rischi di interruzione del servizio sono ridotti drasticamente. La presentazione è stata anche l'occasione per aprire le porte del mega impianto da 800 megawatt nominali, che coprono fabbisogno di circa 300mila famiglia, oltre il 10% del consumo della Puglia e lo 0,5% di quello nazionale. Si tratta di una delle quattro centrali di questo tipo realizzate da Sorgenia in Italia.

"Questo software - ha detto Forghieri - ci aiuta a contenere le emissioni e a rendere disponibile la produzione di energia quando serve rispetto alla domanda". "I prossimi anni - ha aggiunto Moscardini - sono cruciali per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione ed è indispensabile che impianti come questo esprimano il massimo del proprio potenziale per accompagnare il Paese nel percorso della transizione energetica".



