Sophia Loren inaugurerà a Bari un ristorante con il suo nome

L'attrice Sophia Loren sarà presente martedì 26 settembre, alle ore 20, all'inaugurazione del ristorante a lei dedicato a Bari, in via Fanelli 285/10, il 'Sophia Loren Restaurant'.

Si tratta del terzo ristorante, dopo quelli di Firenze e Milano. Questi sono gli unici autorizzati dall'attrice, si evidenzia in una nota. La scelta di Bari non è casuale perché "Sophia Loren è molto legata al capoluogo pugliese dove ha girato anche un film, 'La vita davanti a sé'".



