Scontro tra bus e auto a Taranto, tre persone ferite

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente questo pomeriggio sulla strada Taranto-San Giorgio Jonico dove un bus del consorzio trasporti pubblici e una Opel Corsa si sono scontrati frontalmente. Le persone ferite, trasportate in ospedale, sono la donna alla guida dell'auto e il passeggero seduto al suo fianco, che hanno subito un trauma toracico, e una persona che viaggiava sull'autobus, che ha riportato una ferita alla testa. Altri passeggeri del mezzo pubblico avrebbero riportato lievi contusioni.

La Opel procedeva verso San Giorgio quando, forse per superare un'auto in panne, si è scontrata con il bus diretto a Taranto. Per cercare di evitare l'impatto, l'autista del pullman ha sterzato finendo su un terreno. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale per i rilievi. La strada è rimasta interdetta al traffico per oltre un'ora.



