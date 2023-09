I delfini del golfo di Taranto raccontati in dieci podcast

Con lo scopo di rinnovare e ampliare l'offerta di contenuti multimediali rivolta alle scuole e ai partecipanti alle attività di 'Citizen science', la Jonian Dolphin Conservation (JDC), che da anni si occupa dello studio dei delfini nel golfo di Taranto, ha varato un canale online con una serie di dieci podcast, un'attività realizzata con l'agenzia Loquis che gestisce la prima piattaforma italiana di travel podcast. I dieci già realizzati, in lingua italiana e inglese, sono geolocalizzati e possono essere ascoltati inquadrando i Qr code posizionati in diverse location: presso il punto di imbarco e sui due catamarani della JDC, nonché lungo un percorso nella sede Ketos Centro euromediterraneo del mare e dei cetacei. Tutti i podcast possono essere ascoltati gratuitamente anche collegandosi con pc o smartphone al canale della JDC sulla piattaforma Loquis.

A ottobre il canale podcast della JDC sarà presentato da Loquis al TTG travel Experience di Rimini; è già previsto uno sviluppo con ulteriori podcast di cui uno sarà interamente dedicato ai bambini. "I podcast geolocalizzati - ha spiegato Cristian Iovino, direttore commerciale di Loquis - permettono una esperienza unica ai visitatori di Ketos, regalando loro una 'realtà aumentata audio' attraverso brevi racconti nei punti di interesse sul percorso, affiancandosi così alla 'realtà aumentata video' già proposta in una sala dedicata dalla JDC.

Anche il pubblico lontano da Taranto, inoltre, avrà la possibilità di conoscere la Jonian Dolphin Conservation e i cetacei che studia nel Golfo di Taranto, una innovativa forma di promozione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA