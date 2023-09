Giuliano Sangiorgi diventa cittadino onorario di Porto Cesareo

Il legame avuto fin da bambino da Giuliano Sangiorgi con Porto Cesareo è stato ricordato oggi nella cerimonia in cui al frontman dei Negromaro è stata conferita la cittadinanza onoraria del comune in provincia di Lecce. È stata la sindaca, Silvia Tarantino, ad omaggiare il cantante della band salentina, accompagnato nell'occasione dalla madre e dalla figlia.

E durante i ringraziamenti Sangiorgi ha avuto un pensiero proprio per la madre "che non mi faceva marinare la scuola ma mi portava con lei a Porto Cesareo, dove insegnava. Un posto che ho imparato a conoscere da bambino e a cui mi sono sentito sempre legato".

"Conferire la cittadinanza a Giuliano Sangiorgi - ha detto la sindaca - equivale a sancire di fatto un legame del cuore e dell'anima che esiste da sempre e che da sempre lega l'artista alla nostra comunità che fin quando era ragazzo come oggi, continua a scegliere Porto Cesareo come luogo d'elezione dei suoi momenti di riposo e svago, senza mai comportarsi da star".

La sindaca ha inoltre ricordato come risalga al primo giugno del 2005 l'uscita del singolo 'Estate' : il videoclip di quel successo fu girato su una delle più note spiagge di Porto Cesareo.



