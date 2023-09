Auto contro moto nel Leccese, muore un 55enne

Un motociclista di 55 anni, Fausto Nicolì, è morto questa mattina in seguito ad un incidente stradale che si è verificato nel Leccese, lungo la strada statale 275 che collega Maglie a Santa Maria di Leuca. L'uomo era in sella ad una moto che si è scontrata con un'auto. Illeso, ma sotto choc, l'anziano alla guida della Y10. Sul posto per i rilievi i carabinieri.

Il nome del 55enne comparve nell'inchiesta per l'omicidio della 16enne Noemi Durini, avvenuto in provincia di Lecce nel settembre del 2017, dopo alcune dichiarazioni rese da Lucio Marzo, l'ex fidanzato della ragazzina reo confesso del delitto.

In seguito ad ulteriori indagini Nicolì fu prosciolto da ogni accusa.



