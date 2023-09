A Vico del Gargano tappa di Ruote nella Storia di Aci

Grande partecipazione ed entusiasmo per la tappa foggiana di Ruote nella Storia che si è svolta domenica 17 settembre a Vico del Gargano. La manifestazione, nata dall'idea di ACI Storico, si è svolta con la collaborazione dell'Automobile Club di Foggia, presieduto da Raimondo Ursittie diretto da Pasquale Elia. Come in ogni tappa di Ruote nella Storia l'intento promosso è quello di valorizzare la ricchezza territoriale unita all'automobilismo d'epoca.

Situato nell'entroterra del nord del Gargano, non lontano da Rodi Garganico e Peschici, Vico presenta un'affascinante centro storico di origine medioevale e conserva molte delle caratteristiche originali ed architetture tipiche dei piccoli borghi collinari del sud Italia: il castello edificato dai normanni nel 1167 e ampliato da Federico II nel 1240, la cinta muraria con le caratteristiche torri a base tonda del 1292 e le numerose chiese.

"Abbiamo riscontrato tanta armonia e sinergia tra tutti i partecipanti appassionati di automobilismo, cultura, storia e cibo locale. Il numero di partecipanti è stato davvero corposo, ma fortunatamente siamo riusciti a coordinare tutto con soddisfazione", ha sottolineato Pasquale Elia, Direttore dell'Automobile Club di Foggia.

Numerosissima la partecipazione che ha visto ben 64 equipaggi prendere parte all'evento. Tra le tante vetture presenti una Alfa 2600p Sprint del 1965, una MG A, una Fiat 500 Vignale, una Morris Minor Traveller del1971, una Fiat 124 Sport Cabrio 1.8 del 1971, una Lancia Beta Spyder 1.8 Z. del 1975, una BMW 3.0 Csl del 1972, una Jaguar XJ S Convertibile V12 del 1989.

Ospite d'onore Lucio Peruggini, reduce dalla vittoria del 7° titolo di Campione Italiano GT Velocità Montagna su Ferrari 488.

Nei prossimi giorni Ruote nella Storia torna il 23 settembre a Montemurolo e il 24 settembre con i pluri-appuntamenti a Castello di Meano, Varese, Vogogna - Valle Vigezzo e Riccione - Mondaino.



