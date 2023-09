Scoperte case affittate in nero ai turisti in Salento

Redditi per oltre 110mila euro provenienti da case al mare affittate in nero a turisti in Salento sono stati accertati dalla Guardia di Finanza. I proprietari degli immobili non sono stati in grado di fornire ai militari alcun documento fiscale, esibendo semplici accordi scritti, privi della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. I controlli hanno interessato le marine di Pescoluse, Torre Pali, Torre Vado, San Gregorio, Ugento, Lido Marini, Torre San Giovanni ed il Capo di Leuca.

Si va dalla semplice locazione di fabbricati adibiti ad uso abitazione, alle locazioni turistiche brevi da una/due settimane, fino a ville in multiproprietà. Sono in corso accertamenti da parte dei Finanzieri anche al fine di quantificare l'imposta di bollo e di registro non corrisposta dai proprietari degli immobili.



