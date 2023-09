Geo Barents in navigazione verso Brindisi,arrivo previsto domani

Arriverà domani nel porto di Brindisi la Geo Barents con a bordo 471 migranti salvati nei giorni scorsi in diverse operazioni di soccorso dalla nave di Medici senza frontiere nel Mar Mediterraneo. L'arrivo è previsto intorno alle 12 ma l'orario è legato alle condizioni di navigazione, e potrebbero esserci delle modifiche. A bordo della nave ci sono circa 200 minori non accompagnati; meno di 10 i bambini sotto i 14 anni. In mattina c'è stata una riunione in prefettura a Brindisi per coordinare tutte le fasi per l'accoglienza domani dei migranti.



