Cospargono di benzina camera da letto di una parente, arrestati

Avrebbero cosparso di benzina la camera da letto in cui dormiva una loro parente nella stessa casa in cui li ospitava fino a quando, a causa dei continui litigi, li aveva mandati via. Per questo, con le accuse di violenza privata, maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, padre e figlio di 64 e 37 anni, entrambi albanesi, sono stati arrestati ieri a Casarano, in provincia di Lecce.

I due avevano cosparso di benzina la camera da letto della donna che però si è accorta in tempo del piano riuscendo a scappare e a chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno proceduto all'arresto in flagranza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA