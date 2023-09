Certificato di qualità per centro Sclerosi Multipla di Altamura

Qualità delle cure, standard di assistenza elevati, percorsi chiari e codificati al servizio dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla. C'è tutto questo nella Certificazione di qualità ISO 9001:2015, attualmente unica tra le realtà pugliesi, per il percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale (Pdta) dedicato al paziente con Sclerosi Multipla ottenuta dall'ambulatorio Sclerosi multipla della Neurologia dell'ospedale della Murgia di Altamura, nel Barese. Alla consegna, stamane, sono intervenuti il direttore amministrativo Asl Bari, Luigi Fruscio, la direttrice medica di presidio, Annalisa Altomare, il direttore di Neurologia, Bonaventura Ardito, e i rappresentanti della società Opt e dell'Ente di certificazione Csqa.

"L'ottenimento della certificazione - ha sottolineato il direttore amministrativo Fruscio - rappresenta per il Centro Sclerosi Multipla non solo un prestigioso traguardo ma anche l'avvio di un ciclo virtuoso di miglioramento continuo degli standard di qualità. L'ambulatorio diviene un riferimento ancora più forte ed in grado di offrire risposte adeguate a centinaia di pazienti con una malattia che ha un peso sanitario e sociale rilevante, proprio perché con essa si deve convivere durante tutta la vita". Il centro Sclerosi multipla di Altamura attualmente ha in carico 300 pazienti provenienti principalmente dal Barese, area Alta Murgia, e dal Materano ma anche dalle altre province pugliesi e da Potenza. In esso vengono effettuate 25-30 prime nuove diagnosi l'anno, con una media di 4 day service diagnostici mensili e 30 day service di follow-up e per terapie infusionali mensili.



