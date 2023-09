Schlein a Bari, 'costruire coalizioni larghe alternative alla destra'

"Siamo aperti per costruire progetti che siano in grado di garantire buon governo ai territori, con tutte le forze alternative a questa destra". Lo ha detto a Bari la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del confronto su Pnrr e autonomia differenziata a cura del Pd Puglia, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle possibili alleanze del Pd in vista delle prossime amministrative. "Stiamo lavorando con i nostri territori - ha aggiunto - per capire come il Partito Democratico possa fornire tutte le sue competenze, le sue figure solide, la sua passione per il buon governo". "Come buon governo è, è stato e continuerà a essere - ha proseguito - quello di questa terra, di questa Regione, con i risultati importanti che ha portato avanti, a partire dalla capacità di impiego dei Fondi strutturali europei".

"Abbiamo un modello di buon governo su cui vogliamo continuare a lavorare - ha concluso- non ci sentiamo autosufficienti e su questo vogliamo costruire coalizioni larghe, con tutte le forze politiche, sociali, civiche che vogliono costruire l'alternativa a questa destra che, come vediamo, è da un anno al governo e non ha migliorato la vita degli italiani".



