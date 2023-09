Mostra Cinema Taranto, vince il film siriano Joseph's Journey

Arriva dalla Siria il miglior lungometraggio in concorso alla Mostra del Cinema di Taranto, organizzata da Levante International Film Festival e realizzata nell'ambito dell'Apulia Cinefestival Network 2023. Si tratta di 'Joseph's Journey' del regista Joud Said. Si aggiudica un premio da 2.500 euro "per l'intensità della storia, in cui viene ben rappresentato l'amore per la famiglia e un delicato ma forte senso di protezione", come scrive la giuria formata da sei donne del cinema: Anila Varfi, Liliana Mele, Marie Agnely, Antonella Fattori, Marta Zani e Andriana Chalkidi.

Italiani il miglior documentario, 'The white caravan' di Angelo Cretella e Artemide Alfieri (premio 1.500 euro), e il miglior cortometraggio 'The last party' di Matteo Damiani (1.000 euro). Riconoscimento speciale per la libertà d'espressione, riservato ai film provenienti dall'Iran, a 'Unnamed' di Iranmer Salimi perché "rappresenta il forte bisogno di emancipazione culturale e sociale". Menzioni: miglior regia di Matteo Panebarco per 'Caramelle', miglior soggetto 'Marrobbio' di Damiano Impiccichè, miglior fotografia a 'La sposa' di Dario Di Viesto, miglior interpretazione a Mohadeseh Ghorbani per "Parvin" di Khosravinezhad. A tutti i film e alle giurate, consegnato il "Mattone Primo del Mediterraneo": opera del maestro ceramista Antonio Vestita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA