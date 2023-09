Zuppi a San Giovanni Rotondo, 'Padre Pio ci aiuti per la pace'

"Sono qui per pregare Padre Pio che deve darci una mano sulla pace". Così il presidente della Cei (conferenza episcopale italiana) cardinale Matteo Maria Zuppi appena arrivato a San Giovanni Rotondo per visitare Casa Sollievo della Sofferenza, ospedale voluto da San Pio, e celebrare la messa che apre le celebrazioni in vista del 23 settembre, anniversario di San Pio.

"Questo - ha proseguito - è davvero un luogo di pace. Perché pace vuol dire salvezza. Questo è un luogo davvero di sollevo.

Vengo quindi a pregare Padre Pio, a ringraziare Padre Pio per tanto sollievo che dona e a visitare questa opera da lui voluta".

Zuppi parteciperà anche ai lavori di chiusura del convegno nazionale sui gruppi di preghiera.



