Inseguito da carabinieri provoca incidente in Salento, arrestato

Ha ingaggiato un inseguimento con i carabinieri che sospettavano avesse rubato degli attrezzi agricoli. Poi, sulla strada statale 274, la Gallipoli-Leuca, tentando una spericolata inversione di marcia è finito contro un'auto in transito. E quando i militari lo hanno bloccato per arrestarlo si è scagliato contro di loro.

Nella Fiat Punto guidata dall'uomo i carabinieri hanno rinvenuto degli attrezzi agricoli presunto bottino del furto.

L'incidente non ha avuto conseguenze gravi per gli occupanti dell'auto coinvolta nell'impatto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA