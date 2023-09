Calcio: pari del Bari in trasferta a Pisa con esordiente Chukwu

Nuovo punto esterno del Bari: i pugliesi hanno pareggiato per 1-1 all'Arena Garibaldi di Pisa, contro la formazione di casa passata in vantaggio in avvio di gara, al 12', con un tiro dal limite di Beruatto. Il gol che ha riequilibrato il risultato lo ha realizzato per il Bari, l'esordiente Akpa-Chukwu, classe 2005, bomber della Primavera.

Il giocatore nigeriano, subentrato nella ripresa a Nasti, ha battuto il portiere toscano con un gol al 40' del secondo tempo su cross di Dorval.

L'undici di Mignani, sostenuto da quasi mille sostenitori biancorossi nel settore ospiti, ha mostrato una buona tenuta, qualche difficoltà in avvio nel disegnare schemi offensivi, ma ha sfoderato un notevole forcing finale, anche per gli innesti dei fantasisti Aramu e Achik, che hanno dato più imprevedibilità alla manovra offensiva.



