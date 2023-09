Calcio: Lecce; D'Aversa, entusiasmo si ma non presunzione

Dare continuità alla striscia positiva delle prime tre gare, e trovare conferme nel gioco e nei risultati. E' un Lecce rinfrancato e nella piena disponibilità della rosa quello partito con per Monza, dove domani sarà impegnato nella seconda trasferta stagionale.

Salentini che fino a questo momento hanno registrato una partenza storica nel campionato di A: sette punti in tre partite. Il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa, nonostante una posizione di classifica invidiabile, rimarca l'importanza di ogni singola tappa: "Sia chiaro - ammette il tecnico nella consueta conferenza della vigilia - che questa posizione di classifica non ci appartiene. Nel calcio basta un episodio per far cambiare tutto, non abbiamo raggiunto assolutamente il nostro obiettivo e nell'intero campionato ci saranno momenti delicati. Ho letto tanti, troppi complimenti: l'entusiasmo serve, ma non possiamo dimenticare il nostro obiettivo".

Sulle difficoltà della gara contro i brianzoli l'allenatore è esplicito. "Leggo che si è formata una grandissima squadra - dice D'Aversa - , però, se la confrontiamo a quanto ha speso il Monza, affrontiamo una squadra più forte. Se andiamo a giocarcela con presunzione possiamo farci male".

Formazione che potrebbe risentire anche di scelte legate alla forma fisica dei tanti uomini rientrati dagli impegni con le rispettive rappresentative. L'allenatore sembra avere le idee chiare. "Chi va in Nazionale non va in vacanza e quando ritornano bisogna vedere la loro condizione fisica. Scelte che dipendono anche dalla squadra avversaria, dal tipo di gara che si vuole fare. Stanno tutti bene, dovrò così sciogliere gli ulteriori dubbi", conclude D'Aversa.



