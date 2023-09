Una donna di 73 anni è stata trovata morta in casa a Lecce

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna di 73 anni è stato rinvenuto in un appartamento a pochi passi da Piazza Mazzini, a Lecce. La morte, come ipotizzato dal medico legale, sarebbe riconducibile a cause naturali. A quanto si apprende il decesso risalirebbe a più di due mesi mesi fa. La 73enne, che viveva da sola, non avrebbe figli né altri parenti. Nell'appartamento non ci sono segni di effrazione.

A dare l'allarme è stata una vicina di casa insospettita dal cattivo odore che proveniva dall'appartamento al terzo piano del palazzo in cui abitava la donna. Una condomina ha riferito che non vedeva la 73enne da due mesi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della questura e i Vigili del fuoco che sono entrati forzando una finestra. Il cadavere era riverso sul pavimento in camera da letto. La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria.



