Contratto di lavoro per caregiver in Puglia, fino a 1.200 euro al mese

Grazie ai fondi europei in Puglia i caregiver di disabili gravissimi potranno avere un contratto di lavoro e guardagnare fino a 1.200 euro al mese. Lo ha detto l'assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, a margine dell'incontro Next generation Eu, bilancio Ue e fondi Bei: opportunità per imprese e cittadini della Puglia, organizzato alla Fiera del Levante di Bari.

"I primi bandi del nuovo Por sono relativi al welfare, abbiamo invertito la rotta anche a livello nazionale perché per la prima volta siamo riusciti a creare un contratto di lavoro per i caregiver rispetto ai disabili gravissimi, fino a 1.200 euro". "Tutto questo - ha aggiunto - è stato possibile proprio grazie ai fondi europei. Neanche a livello nazionale esistono questa cifra e questa attenzione rispetto alle difficoltà economiche che toccano le famiglie con disabili gravi in casa".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA