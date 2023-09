World press photo exhibition torna al teatro Margherita di Bari

Torna a Bari per il decimo anno consecutivo World press photo exhibition. La mostra di fotogiornalismo più prestigiosa del mondo, arrivata alla sua 66esima edizione, sarà ospitata dal 13 ottobre al 10 dicembre negli spazi del teatro Margherita. Nata ad Amsterdam nel 1955, World press photo foundation indice ogni anno il prestigioso concorso di fotoreportage e, a seguito dell'annuncio dei vincitori globali e di ciascuna categoria, organizza la mostra itinerante che viene allestita in oltre 120 città, in 50 Paesi del mondo. A Bari l'organizzazione è affidata a Cime, realtà tra i maggiori partner europei della fondazione di Amsterdam, con il sostegno di Regione Puglia e Comune di Bari.

"Un decennale è certamente una tappa importante e significativa - spiega Vito Cramarossa, direttore di Cime -. Per questa ragione, vogliamo celebrarla nel modo migliore attraverso alcune novità e sorprese che riserveremo alla città". "La foto vincitrice del World press photo 2023 esprime la potenza delle immagini attraverso la sofferenza colta nell'attimo prima della morte - evidenzia l'assessora comunale alle Culture, Ines Pierucci - che è ancora più straziante della morte stessa e che rimanda alla Madonna del parto di Piero della Francesca, diventata soggetto cinematografico grazie a Tarkovskij.

L'interpretazione fotografica contribuisce a restituire l'inutilità e la drammatica realtà della guerra, arricchendo di senso la responsabilità culturale degli artisti e dei fotografi".



