Test It-Alert Puglia, alle 12 attivato allarme su smartphone

Primo test di 'IT-alert' in Puglia, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale che informa in maniera diretta la popolazione in caso di gravi emergenze. Alle 12 sugli smartphone è arrivata una notifica di allerta ed un segnale acustico riconoscibile. È stata una prova generale, così come è avvenuto in questi giorni in altre regioni. 'IT-alert' è un sistema di allarme pubblico nazionale, che in caso emergenze di competenza del Servizio nazionale di protezione civile permette di diffondere allarmi pubblici alla popolazione, attraverso la trasmissione di messaggi denominati 'Messaggi IT-Alert'.

Come informano dalla Protezione civile Puglia il sistema "non raccoglierà alcun dato personale, perché viene trasmesso direttamente sulle celle broadcast delle linee Gsm italiane". La funzione dei test, viene precisato, serve a verificare tutte le eventuali criticità "per ottimizzare il sistema".



