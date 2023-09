Proiettato alla Fiera Del Levante docufilm su servizio civile

'Esperienza universale', docufilm sul servizio civile diretto dal regista pugliese Ascanio Petrini e prodotto da Rabidfilm per Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission, è stato proiettato questa mattina in Fiera del Levante. Ad aprire l'evento sono stati i saluti istituzionali di Alessandro Delli Noci, assessore regionale alle Politiche Giovanili, e di Antonio Parente, direttore generale di Apulia Film Commission.

"Il servizio civile - commenta Delli Noci - non è solo una esperienza di crescita professionale, è prevalentemente un momento di crescita personale, di conoscenza, confronto e dialogo. Anche per questa ragione, la Regione Puglia ha voluto investire su questa misura attraverso il Servizio civile regionale che ci consentirà di creare connessioni reali sui territori e punti di contatto in cui reperire informazioni utili". "La collaborazione con Apulia Film Commission è un'occasione importante che ci consente di raccontare l'esperienza di migliaia di ragazzi e ragazze, con i punti di forza e di debolezza, per incuriosire e stimolare tutti gli altri ad avvicinarsi al mondo del volontariato. Fare questo insieme ad Afc significa fare affidamento su chi ha tutte le competenze e le professionalità per raccontare questa bella storia nel migliore dei modi possibili".

Nel docufilm 'Esperienza Universale' i volontari di servizio civile Caterina, Corinne, Josephine e Vito, 4 ragazzi pugliesi tra i 18 e i 28 anni provenienti da territori differenti, mostrano il loro impegno per migliorare la realtà in cui operano. Passo dopo passo, il pubblico riesce a cogliere la loro esperienza di crescita e consapevolezza personale.



