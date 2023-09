Libia: la Regione Puglia invia mascherine, tute e camici

Per l'emergenza alluvione in Libia, il dipartimento nazionale di Protezione Civile ha autorizzato la Regione Puglia a fornire materiale Dpi in aiuto della popolazione. Lo annuncia la Regione. "Si tratta - viene specificato - di 175mila pezzi di mascherine FFP2, 240mila pezzi di mascherine FFP3, 5mila tute, 9mila camici". Il materiale partito ieri sera dalla sede della Protezione civile regionale di Modugno, è stato caricato sulla nave militare San Marco nel porto di Brindisi ed è ora in viaggio verso la Libia.



