Export, protocollo di intesa per supportare le Pmi pugliesi

Un protocollo di intesa per supportare l'export delle piccole e medie imprese pugliesi, promuovendo le eccellenze del made in Italy attraverso la creazione di buone prassi e progetti specifici. L'intesa è stata siglata oggi dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dal presidente della Nuova Fiera del Levante di Bari Gaetano Frulli, dal presidente del Forum italiano dell'export Lorenzo Zurino e dalla presidente della Camera di commercio di Bari Luciana Di Bisceglie. L'obiettivo è facilitare lo sviluppo e la promozione delle aziende del territorio regionale sui mercati internazionali, attraverso l'organizzazione di eventi e iniziative che favoriscano la crescita del volume di export nei settori di punta dell'economia pugliese, promuovendo anche la partecipazione agli eventi fieristici internazionali e l'accesso a nuovi mercati in espansione facendo ricorso anche agli strumenti di digitalizzazione.

"Questo protocollo rappresenta un'iniziativa strategica di programmazione - ha commentato Di Bisceglie -. Siamo in un momento di difficoltà rispetto all'export. Buone pratiche come quella che firmiamo oggi possono essere determinanti per programmare iniziative che possano accompagnare le imprese".





