Card. Zuppi celebrerà la messa il 16/9 a San Giovanni Rotondo

"Aiutatevi maggiormente colla lettura dei libri santi, pascolo all'anima e di grande avanzamento nella via della perfezione", è l'invito che padre Pio rivolse alle sue figlie spirituali in una lettera datata 1914 ma anche il tema del 34esimo convegno nazionale dei Gruppi di preghiera di padre Pio che si terrà a San Giovanni Rotondo domani e sabato 16 settembre. Ospite del convegno il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei). La manifestazione, promossa dall'organizzazione laicale nata negli anni quaranta per volontà del Santo, si svolgerà nell'auditorium Maria Pyle della chiesa di San Pio.

Nella prima giornata interverranno tra gli altri padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e direttore dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio e Gino Gumirato, direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza.

La giornata si concluderà, alle 18, con la concelebrazione eucaristica nella Chiesa di San Pio che verrà presieduta da monsignor Domenico D'Ambrosio, arcivescovo emerito.

Nella seconda giornata padre Luciano Lotti, frate cappuccino e segretario generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio, terrà la relazione 'Una lettura pastorale dei fenomeni mistici di San Pio'. L'ultimo appuntamento, alle 11.30 nella Chiesa di San Pio, con la Concelebrazione Eucaristica presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi. "L'invito che Padre Pio rivolse alle sue figlie spirituali nel 1914 e che ha dato il nome al convegno - ha spiegato padre Franco Moscone - è il medesimo che quest'anno rivolgiamo ai nostri Gruppi". "La presenza del Cardinal Zuppi - conclude - servirà da monito affinché possiamo tutti essere operatori della pace che solo Cristo può donare divenendo luoghi di accoglienza e carità fraterna".



