A Lecce la seconda edizione di 'Piano City'

(ANSAmed) - LECCE, 14 SET - Torna in scena da oggi a domenica - con 72 artisti, 48 concerti, 26 location - Piano City Lecce, festival internazionale ispirato dal format creato nel 2010 a Berlino dal pianista Andreas Kern, organizzato dall'associazione Icon Radio Visual Group Aps, guidata da Alessandro Maria Polito, e diretto artisticamente dal musicista Andrea Mariano, tastierista, producer e fondatore del gruppo dei Negramaro.

Una seconda edizione, quella del 2023, ricca di appuntamenti musicali di grande impatto che si snoderanno tra la città e alcuni luoghi significativi del Salento, mescolando sapientemente artisti, generi musicali e mood differenti.

Anteprima stasera con un evento speciale presso il negozio "Suit", protagonista la pianista coreana Sun Hee You.

Molteplici, però, i momenti iconici dell'edizione 2023, dal concerto di domani sera della cantautrice e pianista Noemi, che riarrangerà per piano e voce le sue hit più famose al Parco Archeologico di Rudiae, a Tony Berchmans con il suo spettacolo audiovisivo "Cinepiano" di reinterpretazione delle colonne sonore diventate capisaldi della storia del cinema mondiale; da Francesco Tristano, giovane e talentuoso musicista lussemburghese che fa della sperimentazione la propria cifra stilistica, a Carlo Amleto con l'ironia del suo teatro-canzone.

E, ancora, le performance del pianista classico Alessandro Deljavan, il suggestivo "Silent Concert" di Andrea Vizzini, il jazz di Claudio Filippini e ancora, dall'etichetta INRI Classic, i pianisti Emanuele Via, Alessandra Toni e Giulio Fagiolini. Tra gli eventi speciali all'insegna della contaminazione, poi, la serata "Piano Rap", angolo dedicato ai nuovi talenti accompagnati dal pianista e performer salentino Toni Tarantino. Durante alcuni spettacoli sarà possibile inoltre contribuire alle campagne di riforestazione di Fondazione Sylva con donazioni volontarie all'ingresso.

A annunciare l'edizione di Piano City Lecce 2023, nelle scorse settimane, un video teaser (https://youtu.be/Jarne9zPOXY?si=z_1SLZ4seGztuoCg) di Dardust, poliedrico musicista- compositore che aveva rappresentato l'ospite d'onore del Preludio di Piano City Lecce nel 2021. Nel video, diretto da Giorgio Testi per la produzione esecutiva di Cascavel e realizzato nella fantasmagoria del Parco Archeologico di Rudiae grazie alla collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, Dardust regala una versione intima quanto potente di "Dune", il singolo pubblicato a dicembre 2022. (ANSAmed).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA