Domani in Puglia test per IT-alert, sistema allarme pubblico

Domani, 14 settembre, in Puglia verrà testato il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale promosso dal Governo italiano. Alle 12 i cellulari presenti sul nostro territorio regionale emetteranno un suono e riceveranno un messaggio di test IT-alert. Lo ricorda la Regione Puglia che avvisa: "Chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio". Tutte le regioni italiane stanno effettuando questi test. Superata la fase di test, IT-alert consentirà di informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare rispetto a sei casistiche di competenza del Servizio nazionale di protezione civile: in caso di maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense. IT-alert non sostituirà le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale, ma andrà a integrarle.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA