Scuola, Decaro saluta i bimbi del quartiere San Paolo

"Incontrare i bambini e le bambine nelle scuole serve a conoscere i loro sogni e le aspirazioni delle loro famiglie". Con queste parole il sindaco di Bari Antonio Decaro questa mattina, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico, ha incontrato per un saluto gli alunni della scuola primaria Vito De Fano dell'istituto comprensivo Don Lorenzo Milani, al quartiere San Paolo. Con lui l'assessora alle Politiche educative, Paola Romano.

"Oggi - ha proseguito - abbiamo voluto essere in questa scuola del San Paolo, uno dei quartieri che ha più bisogno di attenzione, perché i quartieri sono come i bambini: tutti hanno bisogno di attenzione, ma alcuni più di altri". Decaro ha ricordato che "nelle scorse settimane abbiamo lavorato per la manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro patrimonio di edilizia scolastica e siamo impegnati su diversi cantieri".

Alcuni sono stati avviati, altri sono di imminente apertura.

"Contemporaneamente - ha detto - stiamo lavorando alla progettazione e all'apertura di nuovi cantieri nell'ambito del Piano dell'infanzia che prevede la realizzazione di 11 nuovi asili nido, che se da un lato rappresentano luoghi fondamentali per la crescita e la socializzazione dei più piccoli, dall'altro sono un sostegno alle politiche di conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie".



