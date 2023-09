In mostra a Bari i bozzetti dei costumi di Capucci per Turandot

E' la 'Cina dei miei sogni' il titolo della mostra che verrà inaugurata mercoledì prossimo nel museo civico di Bari che raccoglie i bozzetti dei costumi disegnati dallo stilista Roberto Capucci per la Turandot di Puccini che a partire da quella stessa sera verrà rappresentata al Tetro Petruzzelli dal 13 al 20 settembre.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 20.00, il sabato dalle 9.30 alle 13.30, la domenica dalle 17.00 alle 20,00. L'opera con i costumi di Roberto Capucci, avrà la regia Paul Curran, le scenografie Gary McCann, il disegno luci Fabio Barettin. Sul podio dell'Orchestra del Teatro Renato Palumbo, maestro del Coro Fabrizio Cassi.

Sarà una Turandot densa di fascinazione, che segna il debutto nell'opera del grande couturier, con un titolo non casuale, data la sua grande passione per l'Oriente, nelle sue forme e nei suoi colori da fiaba, e il suo amore per la musica immortale del capolavoro pucciniano.

A dar vita allo spettacolo: Rebeka Lokar (Turandot 13, 15, 17, 20 settembre), Maria Cristina Bellantuono (Turandot 16, 19 settembre), Jorge de Leòn (Calaf 13, 15, 17, 20 settembre), Mikheil Sheshaberidze (Calaf 16, 19 settembre), Bruno Lazzaretti (Altoum), Ramaz Chickviladze (Timur 13, 15, 17, 20 settembre), Andrea Comelli (Timur 16, 19 settembre), Francesca Sassu (Liù 13, 15, 17, 20 settembre), Rocio Ignacio (Liù 16, 19 settembre), Andrea Porta (Ping), Blagoj Nacoski (Pang), Massimiliano Chiarolla (Pong), Giovanni Guagliardo (Un mandarino), Raffaele Pastore (Principe di Persia), Maria Meerovich (Prima ancella), Annamaria Bellocchio (Seconda ancella).



