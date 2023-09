Al Bano, a Bari un concerto per la pace il 16 dicembre

Al Bano terrà un concerto per la pace in Ucraina il 16 dicembre alle 18 a Bari (nella cattedrale o nella basilica di san Nicola). "La pace è una conquista e questa conquista deve essere nostra contro la distruzione che la guerra produce. Faremo questo meraviglioso concerto perché la musica serve anche a risvegliare i sentimenti di pace". "Siamo pronti ad andare a cantare la nostra voglia di pace - aggiunge Al Bano -, di seminare pace perché con la pace si possono costruire nuove cattedrali di pace".

L'iniziativa è a cura della fondazione L'isola che non c'è, il cui presidente onorario è Franco Giuliano, che ha organizzato nei mesi scorsi viaggi a Kiev e a Mosca dove ha consegnato due bassorilievi raffiguranti San Michele Arcangelo e San Nicola.

Dice don Filippo Santoro, ex arcivescovo di Taranto, che ha partecipato alle due missioni di pace: "Nel nostro pellegrinaggio a Kiev e a Mosca abbiamo incontrato le autorità, ma abbiamo sentito il dolore della gente per la guerra. La gente desidera la pace. Attraverso questa disponibilità del grande amico Al Bano vogliamo proporre un momento di pace".



